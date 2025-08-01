Мати загинула разом із двома синами: під завалами в Києві знайшли родину з Іванковичів

Унаслідок ракетної атаки РФ на Київ у ніч на 31 липня загинула вихователька з Іванковичів Наталія Гайова. Під завалами зруйнованої багатоповерхівки також знайшли тіла її двох синів - 17 та 22 років - і рідного брата.

"Наталія Анатоліївна була прекрасною матір’ю, чудовою спеціалісткою, завжди готовою прийти на допомогу. Горе, яке важко описати словами", - написала односелиця родини Тетяна Рибалка .

У Наталії залишилися чоловік та молодший син, якому 10 років. Вони тієї ночі були вдома в селі Іванковичі.

Разом із нею внаслідок російського удару загинули її діти та брат. Їхні тіла дістали з-під завалів зруйнованого будинку в столиці.

Наталії Гайовій було 47 років. Вона працювала вихователькою дошкільної групи в Іванковичівському ліцеї.

Ракетний удар по Києву 31 липня

У ніч на 31 липня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Під головним прицілом опинився Київ.

Росіяни випустили по території України 309 ударних дронів та вісім крилатих ракет "Іскандер-К", повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Основна ціль атаки - столиця. Вже відомо про 31 загиблу людину.

У Києві зафіксовано десятки пошкоджень у різних районах. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський: уламки падали на житлові будинки, автівки й офіси. Є прямі влучання у багатоповерхівки та вищий навчальний заклад. У Святошинському районі повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку.

Це одна з наймасштабніших атак за останні місяці, яку РФ здійснила із застосуванням одночасно дронів і ракет. Українські сили ППО працювали всю ніч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.