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Мати загинула разом із двома синами: під завалами в Києві знайшли родину з Іванковичів

П'ятниця 01 серпня 2025 12:41
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Мати загинула разом із двома синами: під завалами в Києві знайшли родину з Іванковичів Фото: Наслідки ракетного удару по Києву 31 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Унаслідок ракетної атаки РФ на Київ у ніч на 31 липня загинула вихователька з Іванковичів Наталія Гайова. Під завалами зруйнованої багатоповерхівки також знайшли тіла її двох синів - 17 та 22 років - і рідного брата.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради.

Що відомо

Наталії Гайовій було 47 років. Вона працювала вихователькою дошкільної групи в Іванковичівському ліцеї.

Разом із нею внаслідок російського удару загинули її діти та брат. Їхні тіла дістали з-під завалів зруйнованого будинку в столиці.

У Наталії залишилися чоловік та молодший син, якому 10 років. Вони тієї ночі були вдома в селі Іванковичі.

Мати загинула разом із двома синами: під завалами в Києві знайшли родину з Іванковичів
Загибла внаслідок ракетної атаки по Києву 31 липня Наталія Гайова (фото: відділ гуманітарного розвитку Феодосіївської сільської ради)

"Наталія Анатоліївна була прекрасною матір’ю, чудовою спеціалісткою, завжди готовою прийти на допомогу. Горе, яке важко описати словами", - написала односелиця родини Тетяна Рибалка.

Ракетний удар по Києву 31 липня

У ніч на 31 липня Росія завдала по Україні чергового масованого удару. Під головним прицілом опинився Київ.

Росіяни випустили по території України 309 ударних дронів та вісім крилатих ракет "Іскандер-К", повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Основна ціль атаки - столиця. Вже відомо про 31 загиблу людину.

У Києві зафіксовано десятки пошкоджень у різних районах. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський: уламки падали на житлові будинки, автівки й офіси. Є прямі влучання у багатоповерхівки та вищий навчальний заклад. У Святошинському районі повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку.

Це одна з наймасштабніших атак за останні місяці, яку РФ здійснила із застосуванням одночасно дронів і ракет. Українські сили ППО працювали всю ніч.

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