Матері вбитих окупантів створили союз й вимагають від влади правди (перехоплення)

За словами жінки, матері почали організовуватись в "Союз матерів", жінки обурені й вимагають від влади правди й справедливості.

"Я дивлюсь ці матері вже організовують там ці... всі плачуть, там скільки жертв... слухай я не хочу в цей союз матерів.. Вони там просто обурюються, ну, а що, серед мирного неба цього, слухай взяти сина й блін... й втратити", - говорить вона.

До того ж жінка просить сина не звільнятись з його теперішньої роботи, адже, за її словами протягом двох місяців після звільнення чоловіка теж можуть забрати на війну.

"Що за Батьківщину захищати? Хто напав? Сень, чесно... я ось прям на цих матерів подивлюсь, які зараз об'єднуються, намагаються до держави достукатись, що...ну .. а що вже? Позняк блін...", - додає жінка.