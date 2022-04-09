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Матери оккупантов "штурмуют" военкоматы в РФ: пытаются забрать сыновей с войны

Фото: матери оккупантов "штурмуют" военкоматы в РФ (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ перехватила ромову из которой следует, что матери оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в России. Они пытаются любым способом забрать своих сыновей с войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ. Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не жалеют ни денег, ни связей среди военного руководства РФ", - говорится в сообщении.

В качестве доказательства этому СБУ опубликовала перехваченный разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борге, что в Забайкальском крае.

"Это воинское формирование "отличился" тем, что еще в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины. Поэтому теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих из них стала роковой", - рассказали в пресс-центре.

Так, в перехваченной разговоре мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации и советует ему не надеяться, что их скоро выведут.

"...не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходит. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут... народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками", - говорит мать оккупанта, а для убедительности перечисляет, в скольких знакомых женщин уже погибли мужчины.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор, в котором оккупанты в предсмертных обращениях просят жен не отпускать детей в армию РФ.

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