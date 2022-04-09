ru ua
Сб, 09 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Матери оккупантов "штурмуют" военкоматы в РФ: пытаются забрать сыновей с войны

Новина українською →
Киев, Суббота 09 апреля 2022 13:02
Матери оккупантов "штурмуют" военкоматы в РФ: пытаются забрать сыновей с войны Фото: матери оккупантов "штурмуют" военкоматы в РФ (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ перехватила ромову из которой следует, что матери оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в России. Они пытаются любым способом забрать своих сыновей с войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Матери российских оккупантов начали "штурмовать" военкоматы в РФ. Они хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого не жалеют ни денег, ни связей среди военного руководства РФ", - говорится в сообщении.

В качестве доказательства этому СБУ опубликовала перехваченный разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с дислокацией в Борге, что в Забайкальском крае.

"Это воинское формирование "отличился" тем, что еще в 2015 году под видом "донецких сепаратистов" воевало против Украины. Поэтому теперь их бросили под Киев, как опытных головорезов. Но эта встреча с ВСУ для многих из них стала роковой", - рассказали в пресс-центре.

Так, в перехваченной разговоре мать говорит своему сыну, что договорилась с командованием, чтобы его вернули на место дислокации и советует ему не надеяться, что их скоро выведут.

"...не будут выводить, сейчас будете обратно сюда заходит. Это все еще не прекратится, вывозят технику, везут... народ туда. Кто погибший, заменяют вот этими остатками", - говорит мать оккупанта, а для убедительности перечисляет, в скольких знакомых женщин уже погибли мужчины.

Напомним, ранее СБУ перехватила разговор, в котором оккупанты в предсмертных обращениях просят жен не отпускать детей в армию РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Войска РФ Война России против Украины
NEWS
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
45-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Эмбарго на нефть и газ. Или как Евросоюз может оставить Путина без денег на войну