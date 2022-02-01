Матчи украинских баскетбольных клубов в еврокубках перенесли из-за коронавируса

Матчи БК "Прометей" в Лиге чемпионов и БК "Киев-Баскет" в Кубке Европы ФИБА перенесены из-за вспышки Covid-19 в украинских клубах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные сайты "Прометея" и "Киев-Баскета".
Матч баскетбольной Лиги чемпионов между украинским БК "Прометей" и румынским БК "Клуж-Напока", который должен был состояться 1 февраля в Запорожье, перенесен.
Девять игроков и три тренера БК "Прометей" получили положительные тесты на коронавирус.
Матч против румынского клуба будет сыгран 3 марта в Киеве.
Также не состоится матч Кубка Европы ФИБА между БК "Киев-Баскет" и итальянской БК "Реджана", который был намечен на 2 февраля в Италии.
В киевском клубе произошла вспышка коронавируса, подтверждены девять положительных тестов среди игроков и тренерского штаба.
В частности, положительные результаты получили игроки Эйвери Вудсон, Джилан Вашингтон, Джефф Гарретт, Бернард Томпсон и Андрей Войналович.
Также положительные тесты у главного тренера Айнарса Багатскиса, помощников Алексея Рубана и Ренатаса Курилионокаса и тренера по физической подготовке Александра Томаревского.
Новая дата матча "Киев-Баскет" – "Реджана" будет объявлена позже.
Напомним, что "Прометей" в раунде плей-ин одолел израильский "Хапоэль" и прошел в топ-16 Лиги чемпионов.