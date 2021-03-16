Матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 перенесут из Львова в Киев из-за COVID

Матчи национальной сборной Украины по футболу против Финляндии и Казахстана, запланированные во Львове, могут перенести в Киев на НСК "Олимпийский". Эти поединки состоятся в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022.
Об этом РБК-Украина сообщили два источника в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Один из источников отметил, что вероятность переноса матчей составляет 99%. Причиной стала тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID во Львове из-за чего город могут отнести в "красную" зону.
Второй собеседник издания уверяет, что такое решение сегодня примет исполнительный комитет УАФ.
Также, по словам собеседника, еще не решено будут ли пускать зрителей на эти матчи. Все зависит от того, в какой зоне карантина будет Киев на тот момент.
"Все зависит от Степанова (министр здравоохранения Максим Степанов - ред.). Если "желтая" или "оранжевая" зоны, то (будут пускать, - ред.) 30% зрителей, если же "красная" - без зрителей", - добавил источник.
Напомним, что матчи отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном должны пройти на "Арене-Львов" 28 и 31 марта.
Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе готовы к дополнительным карантинным ограничениям.
Также РБК-Украина писало, что городские власти Киева попросили правительство усилить карантинные ограничения из-за ситуации с COVID. В частности, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что футбольный матч Лиги Европы между "Шахтером" и "Ромой", который запланирован на четверг, 18 марта, может стать вторым Буковелем.
Отметим, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список футболистов на первые матчи отбора на ЧМ-2022.