Матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 перенесут из Львова в Киев из-за COVID

Матчи национальной сборной Украины по футболу против Финляндии и Казахстана, запланированные во Львове, могут перенести в Киев на НСК "Олимпийский". Эти поединки состоятся в рамках отбора на Чемпионат мира - 2022.

Об этом РБК-Украина сообщили два источника в руководстве Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Один из источников отметил, что вероятность переноса матчей составляет 99%. Причиной стала тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID во Львове из-за чего город могут отнести в "красную" зону.

Второй собеседник издания уверяет, что такое решение сегодня примет исполнительный комитет УАФ.

Также, по словам собеседника, еще не решено будут ли пускать зрителей на эти матчи. Все зависит от того, в какой зоне карантина будет Киев на тот момент.

"Все зависит от Степанова (министр здравоохранения Максим Степанов - ред.). Если "желтая" или "оранжевая" зоны, то (будут пускать, - ред.) 30% зрителей, если же "красная" - без зрителей", - добавил источник.

Напомним, что матчи отбора на ЧМ-2022 с Финляндией и Казахстаном должны пройти на "Арене-Львов" 28 и 31 марта.