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На матчі Australian Open вивісили російський прапор: посол України вимагає реакції

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Мельбурн, Понеділок 16 січня 2023 15:33
На матчі Australian Open вивісили російський прапор: посол України вимагає реакції Ілюстративне фото: на матчі Australian Open вивісили російський прапор (flickr by Rexness)
Автор: Іван Носальський

На матчі престижного тенісного турніру Australian Open, куди росіян та білорусів допустили у нейтральному статусі, було помічено прапор РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Австралії Василя Мірошниченка у Twitter.

Прапор РФ помітили під час матчу українки Катерини Байндль проти росіянки Камілли Рахімової, у якому наша співвітчизниця здобула перемогу.

На матчі Australian Open вивісили російський прапор: посол України вимагає реакціїФото: прапор Росії на матчі Australian Open (twitter.com/AmbVasyl)

"Я рішуче засуджую публічну демонстрацію російського прапора під час гри української тенісистки Катерини Байндль сьогодні на Відкритому чемпіонаті Австралії. Я закликаю Tennis Australia негайно ввести свою політику "нейтрального прапора", - підкреслив посол.

Він зазначив, що це було провокацією, оскільки представниця РФ, згідно з правилами турніру, мала грати без прапора. Посол звернувся до організатора Australian Open, щоб дізнатися, чи була якась реакція з їхнього боку.

Нагадаємо, раніше Мірошниченко закликав організаторів Australian Open не допускати росіян та білорусів до турніру, але вони відмовилися йти на такий крок.

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