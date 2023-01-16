На матчі Australian Open вивісили російський прапор: посол України вимагає реакції
На матчі престижного тенісного турніру Australian Open, куди росіян та білорусів допустили у нейтральному статусі, було помічено прапор РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Австралії Василя Мірошниченка у Twitter.
Прапор РФ помітили під час матчу українки Катерини Байндль проти росіянки Камілли Рахімової, у якому наша співвітчизниця здобула перемогу.
Фото: прапор Росії на матчі Australian Open (twitter.com/AmbVasyl)
"Я рішуче засуджую публічну демонстрацію російського прапора під час гри української тенісистки Катерини Байндль сьогодні на Відкритому чемпіонаті Австралії. Я закликаю Tennis Australia негайно ввести свою політику "нейтрального прапора", - підкреслив посол.
Він зазначив, що це було провокацією, оскільки представниця РФ, згідно з правилами турніру, мала грати без прапора. Посол звернувся до організатора Australian Open, щоб дізнатися, чи була якась реакція з їхнього боку.
Нагадаємо, раніше Мірошниченко закликав організаторів Australian Open не допускати росіян та білорусів до турніру, але вони відмовилися йти на такий крок.
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