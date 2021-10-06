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На матч Украина-Босния пустят только вакцинированных или с тестом на COVID

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посетить матч Украина-Босния и Герцеговина, который пройдет 12 октября на стадионе "Арена Львов", можно только при наличии паспорта вакцинации или теста на коронавирус. При этом из-за карантинных ограничений спортивная арена будет заполнена только на две трети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Арена Львов".

"Сегодня, 6 октября, состоялось внеочередное заседание региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Среди рассмотренных вопросов - обеспечение должного проведения квалификационного матча ЧМ-2022", - говорится в сообщении.

По итогам совещания принято решение допустить болельщиков на матч только при наличии:

  • отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, который был сделан не более 72 часов до начала игры;
  • экспресс-теста на определение антигена коронавируса, сделанного не более 72 часов до начала матча;
  • документа, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса.

Администрация стадиона напомнила, что на матче болельщикам необходимо быть в медицинских масках. Также им придется пройти температурный скрининг.

"Продажа билетов на квалификационный матч проходит исключительно онлайн", - напомнили в пресс-службе.

Также отмечается, что из-за введенных карантинных ограничений "желтой" зоны стадион будет заполнен не более чем на две трети.

Напомним, матч Украина - Босния и Герцеговина запланирован на 12 октября. Игра пройдет во Львове на "Арена Львов" в 21:45.

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