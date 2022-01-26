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Матч U-19 между "Динамо" и "Антальяспором" закончился массовой дракой

Автор: РБК-Украина

Контрольный матч на турецком сборе между "Динамо" U-19 и "Антальяспором" U-19 завершился массовой дракой между игроками.

Подробнее о гонке – в материале РБК-Украина.

На 88-й минуте матча форвард киевлян Самба Диалло ударил игрока турецкой команды. Неизвестно, что подвигло сенегальца на такие действия, но после этого матч не продолжился, потому что началась массовая драка между игроками команд. После чего арбитр принял решение досрочно завершить матч.

На момент остановки игры счет в матче был 2:2. За "Динамо" забивали: Кирилл Попов и Антон Царенко.

Переигрывать матч не будут.

Трансляция была удалена с YouTube по окончанию матча.

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