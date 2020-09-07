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Матч "Шахтер" - "Рух" перенесли из-за коронавируса у футболистов

Понедельник 07 сентября 2020 22:13
Матч "Шахтер" - "Рух" перенесли из-за коронавируса у футболистов
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Матч 2 тура Favbet лиги "Рух" - "Шахтер", который должен был состояться 12 сентября, перенесли. У футболистов первой команды обнаружили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской премьер-лиги.

Как сообщается, на электронный адрес УПЛ поступило письмо от ФК "Рух" Львов, в котором говорится о том, что по результатам проведения тестирования методом ПЦР, у футболистов клуба выявлены положительные результаты.

После чего, дирекцией УПЛ было принято решение перенести матч на 23 сентября. Время начала матча будет определено дополнительно.

Напомним, английский "Манчестер Сити" объявил о двух положительных тестах на коронавирус среди игроков команды.

Также РБК-Украина писало, что в лондонском футбольном клубе "Челси" зафиксирована вспышка коронавируса.

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