Матч Лиги Европы "Севилья" - "Рома" сорвался из-за коронавируса

Иллюстративное фото (facebook.com/officialasroma)

Испанские власти не выдали разрешение на приземление самолета "Ромы"

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы по футболу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" сорвался из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе "Ромы" в Twitter.

Сообщается, что итальянский футбольный клуб не прилетит в Испанию, так как испанская сторона не выдала разрешение на приземление самолета "Ромы".

"Рома" не поедет в Испанию для проведения матча Лиги Европы против "Севильи" после того, как самолет из Италии не был допущен на посадку в Испании. Более подробная информация от УЕФА в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Матч между "Севильей" и "Ромой" должен был состояться в четверг, 12 марта. Проведение поединка планировалось без зрителей.

Отметим, в Испании из-за коронавируса приостановили прямые авиаперелеты в Италию на период с 11 марта до 25 марта 2020.

Также сообщалось, что поединок 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером" пройдет без зрителей. Такое решение было принято в связи с запретом проведения массовых мероприятий в Германии.

Кроме этого оба товарищеских поединка сборной Украины с Францией (27 марта) и с Польшей (31 марта) пройдет без зрителей.