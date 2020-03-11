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Матч Лиги Европы "Севилья" - "Рома" сорвался из-за коронавируса

Новости » Спорт     11.03.2020 - 15:47
Матч Лиги Европы "Севилья" - "Рома" сорвался из-за коронавируса
Иллюстративное фото (facebook.com/officialasroma)

Испанские власти не выдали разрешение на приземление самолета "Ромы"

Первый поединок 1/8 финала Лиги Европы по футболу между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" сорвался из-за коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе "Ромы" в Twitter.

Сообщается, что итальянский футбольный клуб не прилетит в Испанию, так как испанская сторона не выдала разрешение на приземление самолета "Ромы".

"Рома" не поедет в Испанию для проведения матча Лиги Европы против "Севильи" после того, как самолет из Италии не был допущен на посадку в Испании. Более подробная информация от УЕФА в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Матч Лиги Европы &quot;Севилья&quot; - &quot;Рома&quot; сорвался из-за коронавируса

Матч между "Севильей" и "Ромой" должен был состояться в четверг, 12 марта. Проведение поединка планировалось без зрителей.

Отметим, в Испании из-за коронавируса приостановили прямые авиаперелеты в Италию на период с 11 марта до 25 марта 2020.

Также сообщалось, что поединок 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером" пройдет без зрителей. Такое решение было принято в связи с запретом проведения массовых мероприятий в Германии.

Кроме этого оба товарищеских поединка сборной Украины с Францией (27 марта) и с Польшей (31 марта) пройдет без зрителей.

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