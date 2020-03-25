Матч Лиги чемпионов считают одной из главных причин эпидемии COVID-19 в Италии

Мэр итальянского города Бергамо Джорджио Гори заявил, что одной из главных причин распространения коронавируса на территории Италии стал футбольный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между местной "Аталантой" и испанской "Валенсией". Об этом сообщает Marca.

По словам Гори, этот футбольный поединок, который проходил 19 февраля в Милане на стадионе "Сан-Сиро", был "биологической бомбой".

" Тогда мы еще не знали, что происходит. Если вирус уже передавался, то 40 тысяч фанатов, которые посетили "Сан-Сиро", были заражены. Никто не знал, что вирус уже распространялся. Многие смотрели игру в группах, и в ту ночь было много контактов. Вирус передавался от одного к другому", - сообщил Гори.

При этом мэр Бергамо считает, что причин распространения коронавируса было больше.

"Матч был не всем, потому что вспышка была действительно в больнице Альцано Ломбардо, с пациентом с неизвестной пневмонией, от которого заразились другие пациенты больницы, врачи и медсестры. Это - центр вспышки", - заявил Гори.

Отметим, по состоянию на 25 марта в Италии зафиксировано более 69 тысяч случаев коронавируса. При этом умерли от COVID-19 в стране 6820 человек.

Напомним, днями в Италии ужесточили карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. В частности, была приостановлена деятельность всех, за исключением тех, кто занимается критически важными отраслями.

Также правительство Италии почти в 15 раз увеличило штраф за нарушение карантина.