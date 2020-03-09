Матч Лиги чемпионов ПСЖ - "Боруссия" пройдет без зрителей из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Европе матч футбольной Лиги чемпионов между парижским ПСЖ и дортмундской "Боруссией" пройдет без зрителей. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что запланированный на этой неделе матч Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Боруссией" будет закрытым для болельщиков из-за опасений по поводу вспышки коронавируса.

Отметим, ПСЖ проиграл выездную встречу со счетом 2-1.

Напомним, УЕФА пока не планирует переносить матчи Лиги чемпионов из-за коронавируса. Как заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, организация будет следовать решениям, которые примут в каждой отдельном регионе.

До этого стало известно, что четыре депутата и два работника Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции заразились коронавирусом COVID-19. На 9 марта число зараженных во Франции составило 1126 человек, умерли 19 пациентов.

Сегодня Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу в Украине. По данным министерства, с начала 2020 года поступило 38 сообщений о подозрении на заражение COVID-19, однако пока получен только один положительный результат.