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Матч Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом" сорван из-за расистских оскорблений

Автор: Вера Олейник

Команды не сыграли и 25 минут

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и "Истанбулом Башакшехир" прерван в первом тайме при счете 0:0. Футболисты обеих команд покинули поле.

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Это следует из текстовой трансляции на сайте УЕФА.

Турецкий клуб ушел в раздевалку после возмущения футболистов, в особенности форварда Демба Ба, в адрес четвертого рефери встречи Себастьяна Колцеску. За ними последовали игроки парижского клуба.

Делегат матча пытался уговорить футболистов вернуться на поле, но переговоры ни к чему не привели. Матч в Париже, который был остановлен на 23 минуте, до сих пор не возобновился.

В официальном Twitter-аккаунте турецкого клуба сообщается, что расистским оскорблениям подвергся помощник главного тренера Пьер Вебо, который был удален с поля главным арбитром Овидиу Хацеганом.

На матче работает румынская бригада арбитров.

Напомним, в прошлом году расистский скандал разгорелся на матче чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо". Поединок был приостановлен из-за кричалок болельщиков киевского клуба в адрес бразильских футболистов "горняков".

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