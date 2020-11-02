Матч "Динамо" против "Барселоны" могут перенести из-за коронавируса

Фото: игроки "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Матч киевского "Динамо" против каталонской "Барселоны" в третьем туре Лиге чемпионов могут перенести из-за большого количества игроков с положительным тестом на коронавирус у киевлян.

Об этом сообщает Munfo Deportivo.

По информации источника, если после завтрашних тестов в составе "бело-синих" будет еще один положительный результат, то матч должны перенести по протоколу УЕФА. На данный момент у "Динамо" в заявке есть 13 игроков из списка А, это минимум, который требуется по протоколу на поединок.

«Динамо» без 13 футболістів основної обойми вирушає до Іспанії на матч #БарселонаДинамо pic.twitter.com/XrIXdi27Qa — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 2, 2020

Киевляне должны пройти тест в Барселоне завтра в 10 утра.

Столичный клуб должен сыграть против "Барсы" в гостях 4 ноября.

Напомним, ранее "Динамо" подтвердило новые случаи коронавируса в команде у шести футболистов, а также ассистента главного тренера и четырех представителей персонала команды.

Также сообщалось о наличии инфекции у Дениса Бойко, Георгия Бущана и Виталия Миколенко.

Кроме того, Минздрав из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране передумал пускать зрителей на матч "Шахтер" - "Боруссия М".