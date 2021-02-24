Матч Брюгге - Динамо не перенесут, несмотря на еще два случая COVID у бельгийцев

У соперника Динамо в плей-офф Лиги Европы Брюгге сданы еще два положительных теста на коронавирус. Но в команде достаточно игроков, чтобы матч состоялся вовремя в четверг, 25 февраля.

Положительные тесты в рамках проверки УЕФА перед игрой Лиги Европы сдали вратарь Симон Миньоле, для которого это второй случай положительного ПЦР-теста, и полузащитник Шарль де Кателаре.

Оба футболиста сдадут дополнительный тест на коронавирус сегодня и в случае отрицательного результата, они смогут сыграть против Динамо в четверг. Уже известны случаи ложно положительных результатов тестов перед матчами, особенно для тех игроков, кто ранее переболел коронавирусом. Если их второй тест был отрицательным, то их допускали к матчам.

Всего в Брюгге сейчас семь игроков с положительными тестами на COVID. По правилам УЕФА, матч может быть отменен, если в команде не набирается 13 футболистов в заявку, и сейчас эта ситуация для бельгийцев неактуальна. В то же время, они могут попросить о переносе ближайшего матча в чемпионате Бельгии, поскольку по их регламенту, перенос возможен, если в команде минимум семь положительных тестов.