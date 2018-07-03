Мать политзаключенного Примова, которая объявила голодовку, попала в больницу

У женщины диагностировали заболевание печени

Мать фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир", политзаключенного Нури Примова Раим Примова, которая объявила голодовку с требованием освободить сына, попала в больницу из-за низкого давления. Об этом сообщает правозащитное движение "Крымская солидарность".

"Ее доставили каретой скорой помощи в Первую городскую больницу имени Пирогова в Севастополе с очень низким давлением. По информации родственников, у Раимы Примовой инвалидность 2-й группы. У женщины только одна почка и у нее диагностировали заболевание печени", - говорится в сообщении.

Напомним, раннее сообщалось, что 20 июня 2018 года мать крымского политзаключенного, фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова Раиме Примова объявила голодовку.

В январе 2015 года Нури Примова арестовали и обвинили в организации деятельности "Хизб-ут Тахрир" - группы, которую Россия признала террористической организацией. В сентябре 2016 года в аннексированном Крыму Примова приговорили к 5 годам колонии.