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В масці та з ножем. В Іспанії невідомий напав на дітей на футбольному полі: є жертва

Фото: в Іспанії невідомий напав на дітей на футбольному полі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В одному з містечок іспанської провінції Толедо невідомий хлопець у масці та з ножем напав на дітей на футбольному полі. В результаті інциденту загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Нагадаємо, що нещодавно схожий випадок стався в Британії. РБК-Україна повідомляло, що наприкінці минулого місяця в результаті жорстокого нападу з ножем на дитячу танцювальну майстерню в англійському місті Саутпорт загинуло двоє дітей, ще дев'ятеро отримали поранення.

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