В масці та з ножем. В Іспанії невідомий напав на дітей на футбольному полі: є жертва

Нагадаємо, що нещодавно схожий випадок стався в Британії. РБК-Україна повідомляло, що наприкінці минулого місяця в результаті жорстокого нападу з ножем на дитячу танцювальну майстерню в англійському місті Саутпорт загинуло двоє дітей, ще дев'ятеро отримали поранення.

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