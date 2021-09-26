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В массовом ДТП в Херсонской области погибли два человека

Автор: Инна Собора

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на автодороге Р-47 "Херсон-Новая Каховка-Геническ" вблизи пгт Казацкое Каховского района. В результате столкновения трех автомобилей двое мужчин погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Следователи установили, что 41-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz, двигаясь из Новой Каховки, перед поворотом на пгт Казацкое, совершая обгон автомобиля марки ВАЗ-2107, не придерживался безопасного интервала, в результате чего задел указанный автомобиль в районе левой передней двери.

В результате водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком "МАН", который двигался по встречном направлении по своей полосе движения.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте происшествия.

Событие квалифицируется по ч. 3 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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ДТПХерсонская область