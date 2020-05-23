Массовое убийство под Житомиром и авиакатастрофа в Пакистане: новости за 22 мая

В Житомирской области расстреляны 7 человек, в Пакистане разбился пассажирский самолёт, Киев не готов к ослаблению карантина. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 22 мая, - в материале РБК-Украина

В Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек

Вчера в Попельнянском районе арендатор пруда застрелил семь человек. Одному мужчине удалось сбежать и вызвать полицию.

Погибшие были добровольцами АТО. Самому младшему из них было 30 лет. Все версии трагедии, имена погибших и стрелка – в материале Styler.

В Пакистане разбился самолет с почти сотней человек на борту

Самолет "Пакистанских авиалиний" разбился в районе Карачи. На месте падения произошел пожар.

Согласно последним данным, при крушении самолета Airbus A-320 рядом с аэропортом Карачи в Пакистане погибли 92 человека. На данный момент идентифицировано 19 тел погибших. Продолжают поиск еще 5 тел.

Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Минздрав назвал области, которые готовы и не готовы к ослаблению карантинных мер. Половина страны не готова. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Город Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области не готовы ко второму этапу ослабления карантина.

Вместе с тем, Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области готовы к ослаблению ограничений.

Цена газа для населения упала еще на 20%

Газ в Европе резко подешевел, от чего выигрывают украинские потребители.

НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым газ поставляется на условиях ПСО. Цена газа в мае 2020 года составит 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Нацполиция готовит дело Шеремета к суду, защите открыли доступ к материалам

Национальная полиция Украины готовит дело об убийстве журналиста Павла Шеремета в суд. Сегодня защите предполагаемых исполнителей открыли доступ к материалам.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в полиции.

Источник подтвердил, что Национальная полиция завершила расследование дела Шеремета и сегодня адвокатов трех подозреваемых уведомили об этом.

Украина передает Международному морскому трибуналу доказательства против России

Украина передает Международному трибуналу ООН меморандум с доказательными материалами в процессе против РФ. Украинская сторона предоставляет факты, фотографии, доказательства и юридическую позицию.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Украина подала международное заявление против России - о нарушении прав политических узников, а также о нарушении прав захваченных украинских военных моряков. Все дела находятся на разных стадиях рассмотрения.

Зной и тропические дожди: синоптики изменили прогноз погоды на июнь

Погода в Украине в июне будет жаркой и влажной. Традиционно в этом месяце ожидаются частые грозовые ливни и высокие отметки на градусниках. Какая погода ожидает украинцев в первый месяц лета, рассказала синоптик Укргидрометцентра Зоя Олейник.

Июнь в 2020 году в Украине будет существенно теплее, чем май, который отметился аномально холодной погодой.

"Июнь характеризуется активной грозовой деятельности. Дожди должны распределиться в течение месяца, но возможно они будут и со шквалами и градом. Июнь будет однозначно теплее, чем май. В Украине еще такого не было, чтоб июнь был холоднее мая. Температуры должны быть средние - это 20-25 градусов тепла", - цитирует синоптика ТСН.