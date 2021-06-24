UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Массовое убийство жителей деревни в Буркина-Фасо совершили дети в возрасте до 14 лет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Большинство напавших на деревню в Буркина-Фасо, где было убито около 160 человек, были дети в возрасте от 12 до 14 лет. Детский фонд ООН решительно осудил найм несовершеннолетних вооруженными группировками.

Об этом сообщил журналист в Буркина-Фасо Генри Уилкинс со ссылкой на заявление Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Вооруженная группировка в основном состояла из детей и подростков в возрасте от 12 до 14 лет", - говорится в заявлении организации.

В ЮНИСЕФ также отметили, что в ходе атаки было убито 130 мирных жителей, в том числе много детей.

Детский фонд ООН решительно осудил вербовку детей и подростков вооруженными группировками и назвал такие действия "серьезным нарушением основных прав" несовершеннолетних.

Напомним, в начале июня в провинции Яга на севере Буркина-Фасо боевики напали на село Солхан. Сначала было известно о 132 погибших гражданских, в том числе семеро детей. Позднее число жертв возросло до 160. В стране был объявлен трехдневный национальный траур.

Читайте РБК-Украина в Google News
погибшиепреступленияБуркина-Фасо