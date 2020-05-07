Массовое тестирование на коронавирус и страхование медиков: за что проголосовала Рада

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила два законопроекта, которыми предусмотрено массовое тестирование на коронавирус и определены страховые выплаты медицинским работникам, борющимся с COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон о массовом тестировании

Законопроектом №3380 предусмотрено, что тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.

Также в Украине должны будут проходить регулярное тестирование медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, в частности, работники Национальной полиции и Национальной гвардии, независимо от того, контактировали они с больным или нет.

Документ предусматривает, что лица, которые из-за проведения мероприятий по недопущению распространения коронавируса были вынуждены пойти на самоизоляцию, или находятся в медучреждениях, будут получать пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Медработники, которые из-за коронавируса лежат в больнице или находятся на самоизоляции, будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Закон о страховых выплатах для медиков

Проект закона №3376-1 предусматривает, что государство обеспечивает страховые выплаты в следующих размерах медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения:

в случае установления группы инвалидности в течение одного календарного года, наступившей вследствие заболевания коронавирусной болезнью, при условии, что такое заболевание связано с выполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения - в зависимости от установленной работнику группы инвалидности и степени утраты профессиональной трудоспособности, но не менее 300-кратного размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней - в 750-кратном размере прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года;

в случае инфицирования работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения или государственного научного учреждения, который выполняет профессиональные обязанности в условиях повышенного риска заражения возбудителями инфекционных болезней, страховая выплата назначается и выплачивается работнику в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату. В случае смерти такого работника страховая выплата назначается и выплачивается разово и в равных частях членам семьи, родителям и иждивенцам умершего работника в течение одного месяца со дня возникновения права на страховую выплату.

При этом в случае смерти медика вследствие инфицирования COVID-19 во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, такой медицинский работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему, который проходил военную службу, смерть которого наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.