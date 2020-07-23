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Массовое тестирование ИФА-тестами в Украине доступно, - Ляшко

Киев, Четверг 23 июля 2020 02:43
Массовое тестирование ИФА-тестами в Украине доступно, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Его проводят почти 300 лабораторий

Уже сегодня можно делать массовое тестирование ИФА-тестами всем, кто пожелает, поскольку тесты доступны. Такое тестирование проводят в 282 лабораториях на территории Украины.

Об этом заявил в интервью "Украинском радио" главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, действующее законодательство предусматривает тестирование определенным группам.

"И эти группы мы покроем бесплатным тестированием за счет государства. Сейчас мы делаем около 14 тысяч тестов в день, но с тем количеством оборудования, которое приходит в лабораторию, в сентябре возможности возрастут вдвое. Главное сейчас подтянуть и людей. Мы привлекаем лаборантов из остальных центральных органов исполнительной власти", - сказал Ляшко.

Он также отметил, что правительство не сделало централизованную закупку тестов, а выделило средства и равномерно распределило их в лаборатории.

"Каждая из них закупает тесты самостоятельно, в зависимости от того, какими удобнее работать именно с тем оборудованием, которое находится на территории лаборатории. После распределения у нас осталось около 110 млн гривен для дополнительной закупки тест-систем. Мы их будем распределять, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах", - добавил Ляшко.

Он отметил, что сейчас ведутся разработки вакцины.

"Семь вакцин переходят в третью клиническую стадию. Я думаю, весной у нас будут вакцины и мы тогда будем справляться с вирусом более эффективно", - сказал главный санитарный врач.

Ранее в Минздраве заявляли, что к сентябрю количество тестирования в Украине должно быть увеличено вдвое.

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