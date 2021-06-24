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Массовое отравление на выпускном на Прикарпатье: количество пострадавших возросло

Автор: РБК-Украина

В Ивано-Франковской области возросло количество отравлений после празднования выпускного в гостинично-ресторанном комплексе "Диброва". Уже известно о 17 отравлениях.

Об этом сообщило управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Среди пострадавших 8 детей до 18 лет, жителей села Саджава и Глубокое Богородчанской ТГ.

Из них 12 человек госпитализированы в инфекционное отделение КНП “Богородчанской ЦЛ" с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция", 5 человек с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии" находятся на амбулаторном лечении в Саджавській врачебной амбулатории общей практики семейной медицины.

Состояние течения болезни средней тяжести. Заключительный диагноз устанавливается. На объекте возникновения вспышки проводятся мероприятия по эпидрасследованию.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области произошло отравление в гостинично-развлекательном комплексе "Диброва".

Напомним, недавно в Харькове произошло массовое отравление после посещения сети ресторанов

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