Массовое отравление на выпускном на Прикарпатье: количество пострадавших возросло

В Ивано-Франковской области возросло количество отравлений после празднования выпускного в гостинично-ресторанном комплексе "Диброва". Уже известно о 17 отравлениях.
Среди пострадавших 8 детей до 18 лет, жителей села Саджава и Глубокое Богородчанской ТГ.
Из них 12 человек госпитализированы в инфекционное отделение КНП “Богородчанской ЦЛ" с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция", 5 человек с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии" находятся на амбулаторном лечении в Саджавській врачебной амбулатории общей практики семейной медицины.
Состояние течения болезни средней тяжести. Заключительный диагноз устанавливается. На объекте возникновения вспышки проводятся мероприятия по эпидрасследованию.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области произошло отравление в гостинично-развлекательном комплексе "Диброва".
Напомним, недавно в Харькове произошло массовое отравление после посещения сети ресторанов