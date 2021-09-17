Массовое отравление школьников в Хмельницком: всех детей выписали из больницы

Из инфекционной больницы Хмельницкого выписали всех детей, отравившихся в школе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГСЧС Украины .

"По состоянию на 7:00 17 сентября всех детей из Хмельницкого учебно-воспитательного объединения №1, которые были госпитализированы в течение 9-10 сентября в инфекционную больницу города Хмельницкий с подозрением ротавирусной инфекции, выписаны", - говорится в сообщении.

Отметим, что в одной из школ Хмельницкого зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Медикам поступило 93 экстренных сообщения об отравлении 92 детей и одного взрослого.

По данным Минздрава, массовое отравление детей спровоцировала бактерия золотистого стафилококка.