Массовое отравление школьников в Хмельницком: в больнице остаются 15 человек

В инфекционной больнице г. Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция остаются 15 человек. Ранее они отравились в столовой учебного заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины .

"По состоянию на 7.00 12 сентября остаются в инфекционной больнице г. Хмельницкий с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция 15 человек, из них 14 детей (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет), которые были госпитализированы 9-10 сентября", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести).