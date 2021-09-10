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Массовое отравление в школе Хмельницкого: количество пострадавших приближается к 100

Автор: Сергей Пышкин

Вследствие массового отравления в школе Хмельницкого пострадали 91 ребенок и 1 взрослый человек. Их количество продолжает стремительно расти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины.

"ГУ "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" сообщает, что по состоянию на 10.00 10 сентября 2021 года за медицинской помощью обратились 92 человека, в том числе 91 ребенок и 1 взрослый человек", - отмечает пресс-служба.

Всего в больницу были госпитализированы 15 человек, среди которых 14 детей. Сейчас 77 пациентов продолжают лечение в амбулаторных условиях под наблюдением педиатров и семейных врачей.

"В учебном заведении и в домашних очагах лиц, которые заболели, осуществлена заключительная дезинфекция", - пишет пресс-служба.

Источник возбудителя инфекции до сих пор неизвестен.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что вчера в результате массового отравления в школе Хмельницкого - пострадали 85 человек.

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Хмельницкая областьМассовое отравление