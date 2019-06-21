Число пострадавших от отравления во Львовской области растет

Во Львовской области число пострадавших от массового отравления в одном из кафе пгт Каменка-Бугская возросло до 22 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Указано, что среди пострадавших - семь детей.

"В Каменка-Бугскую районную больницу с предварительным диагнозом пищевая токсикоинфекция госпитализированы 22 человека (из них 7 детей), которые 14 июня питались в ресторане "Озон" в пгт. Каменка-Бугская", - указано в сообщении.

Напомним, 18 июня сообщалось, что во Львовской области произошло массовое отравление в одном из кафе города Каменка-Бугская. Отмечалось, что в больницах находятся более десяти человек.

Так, пострадавшие - жители города в возрасте от 14 до 45 лет. У них медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию в состоянии средней степени тяжести.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 Уголовного кодекса Украины.

Как писало РБК-Украина, в Черновицкой области произошло массовое отравление детей в лагере. Впоследствии в учреждении отдыха были обнаружены стафилококк и кишечная палочка.