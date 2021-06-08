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Массовое отравление в детском санатории: число заболевших достигло 30

Автор: РБК-Украина

В Одесской области произошло массовое отравление в детском санатории. На данный момент известно, что заболели 30 детей.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

Сообщается, что инцидент произошел в детском санатории в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района. У заболевших диагностировали гастроэнтероколит.

"Заболели 30 детей в возрасте до 15 лет. Заболевшие жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39 градусов", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших - 17 детей с ходом болезни средней тяжести, шесть из них уже выписали. Остальные 13 детей с легким течением находятся в отдельном корпусе больницы под наблюдением.

По этому факту начато эпидемиологическое расследование. По его данным, причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей.

Напомним, ранее в Черновицкой области произошло массовое отравление в детском саду. За медицинской помощью обратились 26 детей и двое взрослых.

До этого в марте под Харьковом после массового отравления закрыли детский сад.

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Новости Украины Одессаотравлениесанатории