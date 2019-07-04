Массовое отравление детей в Николаевской области: возросло число пострадавших

Иллюстративное фото (УНИАН)

Госпитализировали еще 8 детей и одного сотрудника лагеря

Число пострадавших от массового отравления детей в лагере "Салют" в Коблево Николаевской области возросло. Об этом сообщает "ТСН".

Подчеркивается, что число пострадавших возросло до 24: были госпитализированы восемь детей и один сотрудник лагеря.

Указано также, что в лагере специалисты выявили нарушения санитарных норм. Так, детей поселили в неотремонтированные помещения с дырками, трещинами и старой сантехникой. Лагерь обещали закрыть. Однако он работает, пока окончательно не будет выяснено, что именно вызвало массовое отравление. Результаты анализов ожидают в четверг, 4 июля.

Отмечается, что треть детей родители уже забрали домой.

Напомним, ранее в управлении здравоохранения Николаевской областной госадминистрации сообщали, что пострадавшие от отравления дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Как писало РБК-Украина, в Николаевской области в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют" отравились 16 детей.

Отметим также, 18 июня в Луганской области произошло массовое отравление детей. Были госпитализированы 18 граждан, из которых 15 детей. По предварительной информации, отравление связывают с купанием в озере Песочное.