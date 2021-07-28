Массовое отравление детей в гостинице под Одессой: полиция начала расследование

Правоохранители начали расследование массового отравления детей в гостинице Одесской области. Там накануне госпитализировали девять несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

"В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства отравления детей, которые приехали из Киевской области на отдых к морю",- говорится в сообщении.

Указано, что сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УКУ.