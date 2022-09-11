Массовое отключение света в областях: что говорят в "Укрэнерго"

Россияне вечером 11 сентября обстреляли объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе Украины. В результате чего возникли перебои со светом в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Пожары, которые вспыхнули в результате обстрелов, сейчас ликвидируются подразделениями ГСЧС. Потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, по возможности переводятся на питание от резервных линий электропередачи", - заявили в компании.

Как отметили в "Укрэнерго", ремонтные работы на поврежденных магистральных объектах начнутся после того, как потушат пожары.

"Все ремонты будут выполняться в кратчайший срок, чтобы как можно раньше восстановить надежность энергоснабжения потребителей пострадавших от обстрелов районов", - пообещали в компании.