Массовое отключение света в областях: что говорят в "Укрэнерго"
Россияне вечером 11 сентября обстреляли объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе Украины. В результате чего возникли перебои со светом в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Пожары, которые вспыхнули в результате обстрелов, сейчас ликвидируются подразделениями ГСЧС. Потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, по возможности переводятся на питание от резервных линий электропередачи", - заявили в компании.
Как отметили в "Укрэнерго", ремонтные работы на поврежденных магистральных объектах начнутся после того, как потушат пожары.
"Все ремонты будут выполняться в кратчайший срок, чтобы как можно раньше восстановить надежность энергоснабжения потребителей пострадавших от обстрелов районов", - пообещали в компании.
Напомним, сегодня вечером в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом. Местные власти заявляли о российских ударах по объектам инфраструктуры.
Кроме того, перебои со светом повлияли на курсирование поездов. "Укрзализныця" предупредила пассажиров о задержке ряда рейсов.
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