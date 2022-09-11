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Массовое отключение света в областях: что говорят в "Укрэнерго"

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Харьков, Воскресенье 11 сентября 2022 21:51
Массовое отключение света в областях: что говорят в "Укрэнерго" Фото: в "Укрэнерго" отреагировали на перебои со светом в областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне вечером 11 сентября обстреляли объекты магистральных электросетей в северо-восточном регионе Украины. В результате чего возникли перебои со светом в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Пожары, которые вспыхнули в результате обстрелов, сейчас ликвидируются подразделениями ГСЧС. Потребители в районах, где исчезло энергоснабжение, по возможности переводятся на питание от резервных линий электропередачи", - заявили в компании.

Как отметили в "Укрэнерго", ремонтные работы на поврежденных магистральных объектах начнутся после того, как потушат пожары.

"Все ремонты будут выполняться в кратчайший срок, чтобы как можно раньше восстановить надежность энергоснабжения потребителей пострадавших от обстрелов районов", - пообещали в компании.

Напомним, сегодня вечером в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом. Местные власти заявляли о российских ударах по объектам инфраструктуры.

Кроме того, перебои со светом повлияли на курсирование поездов. "Укрзализныця" предупредила пассажиров о задержке ряда рейсов.

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