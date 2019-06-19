Массовое "минирование" в Харькове квалифицировали как теракт

Полиция квалифицировала сообщение минировании 38 объектов в Харькове, которое правоохранители получили вчера, 18 июня, как террористический акт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харькова.

Как сообщается, правоохранители осуществили проверку 38 объектов после сообщения о минировании. С территории "заминированных" объектов были эвакуированы 1915 человек. Полиция не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Отмечается, что по факту массового "минирования" полиция начала расследование по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой", - добавили в ведомстве.

Напомним, во вторник, 18 июня, в харьковская полиция получила сообщение о минировании 38 объектов в Харькове и области. По адресам работали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

Ранее РБК-Украина сообщало, что посольство США в Киеве получило сообщение об угрозе заминирования и расследует этот случай.

Кроме того, в Николаеве полиция проверяла сообщение о массовое минировании больниц областного центра и высшего учебного заведения. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются лица, которые сообщили о минировании.