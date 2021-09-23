В полиции напомнили, что авария произошла вблизи села Белая Криница Ровенского района около 14:30. По предварительным данным, водитель грузовика Renault Premium - 26-летний житель Львовской области - столкнулся с тремя автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе.

От удара один из автомобилей врезался в столб со светофором. Находившаяся в машине 74-летняя женщина скончалась на месте.

Травмы получили три человека. Их госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавших.

Движение на участке трассы, где произошло ДТП, до сих пор перекрыто.

Водителя грузовика задержали в рамках статьи 208 УК Украины. Медэкспертиза не выявила в его крови следов алкоголя. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Фото: массовое ДТП на трассе Киев-Чоп - полиция задержала водителя грузовика (facebook.com/police.in.Rivne.region)