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Массовое ДТП на трассе Киев-Чоп: полиция задержала водителя грузовика

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители задержали водителя грузовика, спровоцировавшего массовое ДТП на участке трассы Киев-Чоп в Ровенской области, в результате которого погибла женщина. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.

В полиции напомнили, что авария произошла вблизи села Белая Криница Ровенского района около 14:30. По предварительным данным, водитель грузовика Renault Premium - 26-летний житель Львовской области - столкнулся с тремя автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе.

От удара один из автомобилей врезался в столб со светофором. Находившаяся в машине 74-летняя женщина скончалась на месте.

Травмы получили три человека. Их госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавших.

Движение на участке трассы, где произошло ДТП, до сих пор перекрыто.

Водителя грузовика задержали в рамках статьи 208 УК Украины. Медэкспертиза не выявила в его крови следов алкоголя. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Фото: массовое ДТП на трассе Киев-Чоп - полиция задержала водителя грузовика (facebook.com/police.in.Rivne.region)

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ДТПРовенская область