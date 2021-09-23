Массовое ДТП на трассе Киев-Чоп: полиция задержала водителя грузовика
Правоохранители задержали водителя грузовика, спровоцировавшего массовое ДТП на участке трассы Киев-Чоп в Ровенской области, в результате которого погибла женщина. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ровенской области.
В полиции напомнили, что авария произошла вблизи села Белая Криница Ровенского района около 14:30. По предварительным данным, водитель грузовика Renault Premium - 26-летний житель Львовской области - столкнулся с тремя автомобилями, которые остановились на запрещающий сигнал светофора на пешеходном переходе.
От удара один из автомобилей врезался в столб со светофором. Находившаяся в машине 74-летняя женщина скончалась на месте.
Травмы получили три человека. Их госпитализировали. Медики оценивают состояние пострадавших.
Движение на участке трассы, где произошло ДТП, до сих пор перекрыто.
Водителя грузовика задержали в рамках статьи 208 УК Украины. Медэкспертиза не выявила в его крови следов алкоголя. Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Фото: массовое ДТП на трассе Киев-Чоп - полиция задержала водителя грузовика (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Поліцейські затримали водія вантажівки за спричинення смертельної ДТП у Рівненському районі рух цією ділянки дороги досі перекритий смертельна ДТП сталася сьогодні близько 14:20 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Біла Криниця 26-річний житель Львівської області, водій вантажівки «Renault Premium» допустив зіткнення із трьома автомобілями, що зупинилися перед регульованим пішохідним переходом на заборонений сигнал світлофора: «Citroen Jumper», яким керував 39-річний рівнянин, «Toyota RAV4» під керуванням 59-річної жительки Донецької області та «BMW Х3». Від удару останній транспортний засіб врізався у світлофорний стовп внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля «BMW» — 74-річна жителька Рівненщини. Водія, особа якого встановлюється, та іще одного пасажира цього ж авто госпіталізували до лікарні. також травм зазнав водій мікроавтобуса «Citroen» та 33-річний пасажир автомобіля «Toyota». Стан усіх постраждалих оцінюють медики керманич вантажівки відповідно до освідування у медзакладі був тверезий. Його затримали в порядку статті 208 КПК України. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі триває досудове розслідування Типове Рівне Телеканал "Рівне 1" ITV media group UA: Рівне Рівне ВечірнєPosted by Поліція Рівненської області on Thursday, September 23, 2021