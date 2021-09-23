Массовое ДТП на трассе Киев-Чоп: полиция задержала водителя грузовика

Поліцейські затримали водія вантажівки за спричинення смертельної ДТП у Рівненському районі рух цією ділянки дороги досі перекритий смертельна ДТП сталася сьогодні близько 14:20 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Біла Криниця 26-річний житель Львівської області, водій вантажівки «Renault Premium» допустив зіткнення із трьома автомобілями, що зупинилися перед регульованим пішохідним переходом на заборонений сигнал світлофора: «Citroen Jumper», яким керував 39-річний рівнянин, «Toyota RAV4» під керуванням 59-річної жительки Донецької області та «BMW Х3». Від удару останній транспортний засіб врізався у світлофорний стовп внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля «BMW» — 74-річна жителька Рівненщини. Водія, особа якого встановлюється, та іще одного пасажира цього ж авто госпіталізували до лікарні. також травм зазнав водій мікроавтобуса «Citroen» та 33-річний пасажир автомобіля «Toyota». Стан усіх постраждалих оцінюють медики керманич вантажівки відповідно до освідування у медзакладі був тверезий. Його затримали в порядку статті 208 КПК України. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі триває досудове розслідування Типове Рівне Телеканал "Рівне 1" ITV media group UA: Рівне Рівне Вечірнє