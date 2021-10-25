Массовое ДТП произошло в Днепропетровской области: есть погибший и пострадавшие

В районе села Надежда (Днепропетровская область) произошла авария с участием четырех легковых автомобилей. В результате ДТП погиб мужчина, еще трое пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ГСЧС обнаружили, что в результате нарушения правил дорожного движения столкнулись 4 автомобиля:
Водитель Chevrolet Lacetti - мужчина 1957 года - скончался на месте аварии. Его тело зажало искореженными конструкциями автомобиля. Спасатели доставали его с помощью гидравлических ножниц и домкратов.
Водители остальных автомобилей получили травмы. Их состояние удовлетворительное. От госпитализации они отказались.
Причины массового ДТП устанавливают правоохранители.
Фото: массовое ДТП произошло в Днепропетровской области (dp.dsns.gov.ua)