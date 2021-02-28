Массовая вакцинация уменьшит число больных коронавирусом на 92% - BioNTech

Массовая вакцинация населения от коронавируса позволит уменьшить количество инфицированных людей на 92%. Однако для того, чтобы замедлить распространение вируса в будущем и уменьшить уровень инфицирования необходимо прививаться раз в год или полтора.
Об этом в интервью Bild заявил руководитель компании BioNTech Угур Шахин, ссылаясь на результаты нового исследования.
"После вакцинации количество людей, которые получают положительный ПЦР-тест на COVID-19 и являются заразными, уменьшается на 92%", - сказал Шахин.
По его словам, это доказывает, что пандемии можно эффективно сдерживать, если прививки получит достаточное количество людей.
Шахин добавил, что существующая вакцина может защитить и от новых опасных штаммов COVID-19.
"В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Такое усиление прививка может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, даже сильнее штамм не сможет ее преодолеть ", - отметил он.
Напомним, Угур Шахин призвал обеспечить долгосрочные производственные мощности для обеспечения населения прививками от COVID-19.
Кроме того, 23 февраля в Украину прибыла первую партия вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.
Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал поставку в Украину 10 млн доз вакцины Novavax.