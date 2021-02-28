Массовая вакцинация уменьшит число больных коронавирусом на 92% - BioNTech

"После вакцинации количество людей, которые получают положительный ПЦР-тест на COVID-19 и являются заразными, уменьшается на 92%", - сказал Шахин.

По его словам, это доказывает, что пандемии можно эффективно сдерживать, если прививки получит достаточное количество людей.

Шахин добавил, что существующая вакцина может защитить и от новых опасных штаммов COVID-19.

"В случае появления опасного штамма, действенным подходом может быть введение третьей дозы имеющейся вакцины. Такое усиление прививка может спровоцировать столь сильную иммунную реакцию, даже сильнее штамм не сможет ее преодолеть ", - отметил он.