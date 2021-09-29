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Массовая вакцинация на работе - лучший стимул для украинцев, - Рудык

Автор: Наталия Гурковская

Практика показала, что лучший стимул вакцинироваться - это прививка на работе. Во-первых, работодатель показывает подчиненным пример, когда вакцинируется сам, а во-вторых, разрешение работать во время локдауна иммунизированным работникам и клиентам дало свои плоды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.

По ее словам, с этим согласны даже иностранные партнеры.

"Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Союз украинских предпринимателей, все говорят, что лучшее, что было сделано с начала эпидемии - это именно разрешение работать вакцинированным во время локдауна. И это - инициатива "Голоса". Это материальный стимул и очень четкая выгода, ведь страх остаться без хлеба сейчас сильнее, чем страх от того, что может якобы произойти от вакцины", - говорит народный депутат.

Кроме того, очень часто пример работодателя для его подчиненных гораздо более действенный даже чем публичных лиц.

"Когда работодатель говорит: "Если мы все вакцинируемся, мы сможем продолжить работу", это имеет больший эффект. Шаги организации совместных вакцинаций на заводах и предприятиях - это единственное и лучшее для того, чтобы повысить количество привитых с 13% до необходимых 80%. Чтобы в 10 раз быстрее вакцинировать всех украинцев, нужно делать это через работодателей. Это сработает", - отмечает лидер партии.

Как ранее заявляла Рудык, в представленном проекте государственного бюджета на следующий год абсолютно отсутствуют дальновидность и стратегия, там нет ничего для украинцев, зато предусмотрено выполнение прихотей власти и ее же самопиар.

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Кира Рудик