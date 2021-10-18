UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Массовая драка на вокзале в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами

Автор: Мария Кучерявец

В Ровно на автовокзале произошла массовая драка. Ее участники пытались похитить маршрутку, в которой находились пассажиры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Ровно вечернее".

Как рассказала СМИ пресс-секретарь патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко, в полицию поступило сообщение об ограблении мужчины.

"Неизвестные отобрали у мужчины куртку, в которой был мобильный телефон, 100 евро и 600 гривен. Когда патрульные прибыли на автовокзал, там уже дрались между собой мужчины. Их было восемь", - говорится в сообщении.

После чего был задержан один из участников драки, однако в это время мужчина (23-летний брат задержанного) пытался помешать правоохранителям, ударив одного из силовиков.

Вместе с тем несколько пьяных мужчин пытались похитить маршрутку Ровно-Корец, в который в то время находились пассажиры.

Так, один из нарушителей сел за руль и попытался уехать с вокзала, однако его остановили правоохранители.

После чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, участников драки доставили в управление полиции.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно