Массовая драка на вокзале в Ровно закончилась похищением маршрутки с пассажирами

Как рассказала СМИ пресс-секретарь патрульной полиции Ровенской области Оксана Юрченко, в полицию поступило сообщение об ограблении мужчины.

"Неизвестные отобрали у мужчины куртку, в которой был мобильный телефон, 100 евро и 600 гривен. Когда патрульные прибыли на автовокзал, там уже дрались между собой мужчины. Их было восемь", - говорится в сообщении.

После чего был задержан один из участников драки, однако в это время мужчина (23-летний брат задержанного) пытался помешать правоохранителям, ударив одного из силовиков.

Вместе с тем несколько пьяных мужчин пытались похитить маршрутку Ровно-Корец, в который в то время находились пассажиры.

Так, один из нарушителей сел за руль и попытался уехать с вокзала, однако его остановили правоохранители.

После чего на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, участников драки доставили в управление полиции.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливают следователи.