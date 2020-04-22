Массовая драка в Новотроицком: в прокуратуре рассказали детали

Прокуратура Донецкой области контролирует расследование по делу о массовой драке в Новотроицком с участием около 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как сообщается, один из участников драки с тяжелыми травмами был доставлен в городскую больницу.

По данным прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что 19 апреля 2020 года 24-летний житель пгт. Новотроицкое на почве личных неприязненных отношений в ходе конфликтов нанес несколько ударов руками в область головы двум мужчинам.

"Через некоторое время, последние, позвав на помощь друзей, на нескольких автомобилях прибыли по месту жительства своего обидчика. В дальнейшем в результате выяснения отношений возникла массовая драка, участие в которой, по предварительным данным, приняли около 100 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия "правоохранителям пришлось осуществить предупредительные выстрелы в воздух из табельного оружия с целью прекращения массового правонарушения".

Сейчас продолжается досудебное расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением предметов специально приспособленных или заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

Напомним, 19 апреля в Новотроицком произошла массовая драка с участием 100 человек. Сообщалось, что причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями.

Кроме того, в Николаеве пьяные правоохранители устроили драку со стрельбой. В результате противоправных действий сотрудников полиции пострадал житель города. Пострадавший получил несколько огнестрельных ранений и ушибы головы.