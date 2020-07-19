Массовая драка во Франкфурте: пятеро пострадавших и 39 задержанных

Во Франкфурте (Германия) во время масштабной вечеринки на свежем воздухе произошла драка. Полиция задержала 39 человек.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, на Оперной площади города находились около 3 тысяч человек. Сначала люди отдыхали, а потом у фонтана на площади произошла драка.

Один из участников вечеринки упал на землю и продолжал лежать, что побудило полицию вмешаться. Затем несколько человек начали бросать в офицеров бутылки и скандировали "ACAB" (с англ. "All Cops Are Bastards" - "Все полицейские - ублюдки").

В результате пять офицеров получили ранения.

Напомним, в центре Киева недавно неизвестные устроили драку со стрельбой.

Кроме того, в Черновцах на улице Небесной Сотни во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба, в результате инцидента от огнестрельного ранения в голову погиб 58-летний местный житель.

Кроме того, в конце мая в Броварах произошла перестрелка из-за распределения пассажиропотока между двумя перевозчиками.