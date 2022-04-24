Массированые обстрелы на Донбассе и вторая цель захвата юга Украины: новости за 22 апреля

Оккупанты массированно обстреливают города Донецкой области. Есть раненые

Российские оккупанты 22 апреля массированно обстреливают города Донецкой области. Больше всего пострадали Славянск, Лиман, Светлодарск и Доброполье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

По его словам, самый крупный удар был нанесен по Славянску, вероятно, кассетными боеприпасами. В результате повреждены 9 многоэтажек и 12 частных домов, школа, магазин и остановки автотранспорта. Продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения.

Ближайший месяц будет решающим для хода войны в Украине и мировой геополитики, - NYT

Представители администрации президента США Джо Байдена считают, что ближайшие четыре недели станут решающими для хода войны в Украине и мировой политики. Они видят два варианта развития событий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times.

Собеседники издания ожидают, что война в Украине будет долгой и изнурительной. По их словам, для поддержки украинских военных важно поставить как можно больше новых вооружений, включая дальнобойную артиллерию и радары для контрбатарейной борьбы. Они уверены, что это поможет отразить новое российское наступление на Донбассе.

В РФ хотят включить оккупированные территории Украины в "крымский федеральный округ"

В России хотят создать так называемый "крымский федеральный округ". В него предлагают включить захваченные у Украины территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Крымский федеральный округ" может быть воссоздан, а его населением станут жители "освобожденных" (оккупированных - ред.) территорий Украины", - заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Выход к Приднестровью для "защиты русскоязычных": названа вторая цель захвата юга Украины

Российские войска в рамках операции по захвату юга Украины намерены выйти к оккупированному Приднестровскому району Молдовы. Поскольку там якобы отмечается притеснение русскоязычных.

Как заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев, контроль над Донбассом позволит создать сухопутный коридор в Крым и воздействовать на жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины.

Друзья Путина начали загадочно "исчезать" после начала войны, - Bild

Ряд близких соратников президента РФ Владимира Путина "исчезли" с начала войны против Украины. Некоторые из них при загадочных обстоятельствах потеряли свободу или жизнь из-за провала "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В Украине несется штормовая погода: синоптики сделали предупреждение

Погода в Украине будет со штормовым ветром в ряде областей, в целом потеплеет, однако полосы с более холодным воздухом останутся.

Что будет с погодой в стране в субботу 23 апреля и на Пасху - читайте в материале Styler.