Массированный удар по Украине и масштабное ДТП в Ровенской области: новости за 3 мая

В нескольких городах страны прогремели мощные взрывы, в Ровенской области произошло масштабное смертельное ДТП, Верховная рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. Подробнее о том, что произошло во вторник, 3 мая - в материале РБК-Украина.

Воздушная тревога по всей Украине, работа ПВО и удары по Львову: ситуация в Украине

Вечером 3 мая почти все области Украины охватила воздушная тревога. После этого в нескольких городах страны, в частности во Львове, прогремели мощные взрывы.

Что известно на данный момент - в материале РБК-Украина.

В Ровенской области бензовоз столкнулся с автобусом: 17 человек погибли

В Ровенской области во вторник, 3 мая, столкнулись рейсовый автобус и бензовоз. В результате масштабного ДТП погибли 17 человек, еще 10 - получили травмы разной степени тяжести.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отметил, что жертв масштабной аварии может быть больше.

Российские войска начали штурм "Азовстали"

Российские войска пошлин на штурм "Азовстали" в Мариуполе. Перед атакой оккупанты усиленно обстреливали территорию завода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал журналиста Андрея Цаплиенко.

"Оккупанты начали штурм "Азовстали", прямо сейчас пробуют прорваться на территорию завода", - сообщил журналист. По его словам, начало штурма "Азовстали" подтвердил заместитель командира полка "Азов". Других деталей атаки завода нет.

Джонсон выступил в Верховной раде

Премьер-министр Британии Борис Джонсон во вторник, 3 мая, выступил с речью перед Верховной радой Украины. Он объявил о новом пакете помощи и выразил свою веру в победу Украины в войне с Россией.

Главные заявления британского премьера - в материале РБК-Украина.

Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине

Во вторник, 3 мая Верховная рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине. За соответствующее решение проголосовали 330 народных депутатов.

Посольство Венгрии назвало заявления Данилова клеветой и хочет объяснений

Венгерская сторона возмущена заявлениями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Будапешт якобы заранее знал о российском вторжении. И якобы хотел завладеть частью территорий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского посольства.

"Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны", - говорится в заявление.

"Спецоперация" Путина в Украине может продлиться до сентября, - разведка

Украинским разведчикам удалось узнать, когда Россия планирует закончить "спецоперацию" в Украине. Оказалось, разгромной "победы", на 9 мая ждать уже не приходится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Среди военных армии оккупанта распространяется информация, что срок так называемой "специальной военной операции" определен до сентября 2022 года, - говорится в сообщении.

Россия обвинила Израиль в поддержке "неонацистского режима" в Киеве

Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке "неонацистского режима" в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел РФ в Twitter.

"Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили "желтый" уровень опасности: где ухудшится погода

Погода в Украине принесет заморозки, а в некоторых регионах будет повышен уровень пожарной опасности. Из-за этого синоптики объявили "желтый" уровень опасности.

Что будет с погодой в стране дальше - читайте в материале Styler.