Масштабный сбой в работе соцсетей и первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов: новости за 4 октября

В мире произошел масштабный сбой в работе социальных сетей и других сервисов, в Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов, на выборы в мэры Харькова зарегистрировали 13 кандидатов. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 4 октября - в материале РБК-Украина.

Соцсети пережили крупнейший сбой за всю историю

Вечером, 4 октября, в мире произошел масштабный сбой в работе социальных сетей, сервисов и других ресурсов. Первыми "упали" соцсети и мессенджеры, которые входят в компанию Facebook.

Также пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail, Tinder, Snapchat, YouTube, Netflix, Zoom, Viber, Outlook и Telegram. В США заявили о сбоях мобильных операторов T-Mobile, Verizon и AT&T, интернет-провайдера Spectrum. Проблемы наблюдались также у банков и авиакомпаний. О том, как мир пережил сбой - читайте в материале РБК-Украина.

В Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов

За подделку COVID-сертификатов в Украине вынесли первый приговор врачу. Врач из Павлограда должен заплатить 34 000 гривен штрафа и не сможет целый год работать по специальности.

Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения Украины потребовало отстранить руководство 15 больниц, врачи которых подделывали COVID-сертификаты о вакцинации.

Выборы в Харькове: на кресло мэра претендуют 13 кандидатов (список)

На выборы в мэры Харькова зарегистрировали 13 кандидатов. Двоим желающим было отказано в регистрации.

Напомним, в Харькове 31 октября пройдут выборы мэра. Сама кампания официально началась менее трех недель назад, но ее фавориты были известны задолго до старта.

Премьер-министр Грузии: Саакашвили планировал убийство оппозиционеров и беспорядки

Саакашвили планировал убийство оппозиционеров и беспорядки. Это заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Это информация наших спецслужб. Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 000 человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров", - заявил он.

В России впервые провели пуск гиперзвуковой ракеты: что известно

В России испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Стрельба была произведена по условной морской цели в Баренцевом море. Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон". Была поражена цель на расстоянии 350 км в Баренцевом море.

До конца 2021 года запланированы в общей сложности два пуска "Циркона" с атомной подводной лодки "Северодвинск". В 2022 году испытания продолжатся.

В Украине существенно подорожает автомобильное топливо: Кабмин определился с ценами

В Кабинете министров Украины определились с ценами на автомобильное топливо на ближайшее время. В "Нафтогазе" провели расчет и теперь цены на горючее взлетят вверх.

В ближайшее время средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm составит 23,23 гривны, а 1 литр автомобильных бензинов GASOLINE 10 ppm будет стоить около 26,50 гривен. Это значит, что в среднем цены на дизельное топливо вырастут на 64 копейки по сравнению с прошлой неделей (22,59 грн/л), а бензин подорожает на 33 копейки (26,17 грн/л).

Ночные заморозки и до +20 днем: прогноз погоды на три дня

Погода в Украине в ближайшие три дня будет теплой. Дневная температура воздуха местами поднимется до +20, но ночью ожидаются заморозки.

В ближайшие три дня без осадков, в западных и юго-восточных областях местами порывы восточного ветра 15-20 метров в секунду. Температура ночью от +1 до +8, в ближайшую ночь в большинстве северных и центральных областей, а также 6-7 октября по всей Украине, кроме Закарпатья и юга, на поверхности почвы заморозки до -5.