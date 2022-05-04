В масштабном ДТП на трассе Киев-Чоп погибли 27 человек, - Геращенко
ДТП в Ровенской области (Фото: Национальная полиция Украины)
На месте крупного ДТП в Ровенской области, где столкнулись микроавтобус, бензовоз и пассажирский автобус, следователями полиции найдено 27 останков погибших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Антона Геращенко.
"Из 38 пассажиров автобуса уцелело лишь 12 человек. Выжил, но в тяжёлом состоянии, с большим количеством ожогов в больнице пребывает водитель бензовоза", - сообщил Антон Геращенко.
Напомним, что в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате столкновения пассажирского автобуса с бензовозом произошло возгорание.
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