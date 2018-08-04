Масштабное ДТП на Закарпатье: трассу Киев-Чоп перекрыли на несколько часов

Новости Происшествия 04.08.2018 - 12:19
Фото: ДТП на Закарпатье (mukachevo.net)
Фото: ДТП на Закарпатье (mukachevo.net)

Один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии

В связи с масштабной аварией, которая произошла сегодня утром на Закарпатье, трассу Киев-Чоп перекрыли на несколько часов, организован объезд. Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net.

Сообщается, что один из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Как уточнили изданию в полиции, сообщение об аварии поступило в 8:14 сегодня, 4 августа. Авария произошла на участке трассы Киев - Чоп между селами Клячаново и Ивановцы. На месте работают спасатели и полиция.

Напомним, в результате масштабной аварии на Закарпатье пострадали четверо человек, они получили различной степени тяжести травмы. Пострадавшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей.

По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и допустил столкновение сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства аварии.

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Теги:  ДТП,  пострадавшие,  Закарпатская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС