Масштабное ДТП в оккупированном Крыму: столкнулись 15 автомобилей

"Движение на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе по направлению в Симферополь временно осуществляется по одной полосе. 31 января в 08:30 рядом с селом Глубокий яр произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции и эксплуатирующей организации. По направлению в Севастополь движение осуществляется в штатном режиме.

По данным СМИ, участниками ДТП стали более 15 автомобилей. Некоторые машины развернуло поперек дороги.

Как стало известно, дорога в этой местности очень скользкая, что и стало причиной аварии.

Фото: ДТП в оккупированном Крыму (dtpcrimea/Instagram)