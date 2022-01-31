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Масштабное ДТП в оккупированном Крыму: столкнулись 15 автомобилей

Автор: Ольга Белей

Столкновение автомобилей произошло сегодня утром в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма на трассе "Таврида". Некоторые машины развернуло поперек дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "КрымИнформ".

"Движение на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе по направлению в Симферополь временно осуществляется по одной полосе. 31 января в 08:30 рядом с селом Глубокий яр произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств", - говорится в сообщении.

На месте аварии работают сотрудники полиции и эксплуатирующей организации. По направлению в Севастополь движение осуществляется в штатном режиме.

По данным СМИ, участниками ДТП стали более 15 автомобилей. Некоторые машины развернуло поперек дороги.

Как стало известно, дорога в этой местности очень скользкая, что и стало причиной аварии.

Фото: ДТП в оккупированном Крыму (dtpcrimea/Instagram)

Напомним, 31 января, в Ирпене под Киевом электропоезд протаранил пассажирский автобус, выехавший на пути нерегулируемого железнодорожного переезда. Кроме водителя, в автобусе никого не было.

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