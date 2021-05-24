Масштабное ДТП в Киеве: грузовик наехал на легковое авто и загорелся

Известно, что грузовик двигался в направлении центра Киева, однако по неизвестной причине его занесло на встречную полосу.

Водитель фуры снес отбойник и протаранил легковой автомобиль.На видео с места событий видно, что легковой автомобиль оказался под горящей фурой.

По предварительной информации, водителя фуры госпитализировали в больницу. Он оказался единственным свидетелем аварии. Что случилось с водителем легкового авто - неизвестно. По предварительной информации, он сгорел заживо.

На месте происшествия работают спасатели, они пытаются потушить горящий грузовик. Движение на участки дороги частично ограничено.