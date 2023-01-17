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Масштабне ДТП на трасі Київ-Чоп: кількість травмованих різко зросла

Фото: швидка допомога (facebook.com/brovary.net.ua)
Автор: Наталія Кава

Масштабна аварія трапилась на трасі Київ-Чоп при виїзді з міста Львів. Там зіштовхнулись маршрутне таксі та вантажівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Львів.

Аварія трапилась увечері вівторка, 17 січня, при виїзді зі Львова, неподалік від Гамаліївки. Попередньо було відомо про те, що у маршрутці знаходилось близько 40 осіб. 20 з них були госпіталізовані у медзаклад.

Однак пізніше стало відомо, що під час аварії травмувались 36 людини.

"До лікарень Першого медоб’єднання Львова доставили 33 травмованих. У Лікарню Святого Пантелеймона - 25 пацієнтів. 10 пацієнтів привезли каретами швидких, 15 - самозвернення. У лікарню Святого Луки привезли каретами швидких 8 пацієнтів, у лікарню Святого Миколая госпіталізували трьох дітей", - повідомили у Першому ТМО Львова.

Нагадаємо, 17 січня, увечері на трасі Київ-Чоп сталася масштабна аварія, внаслідок якої є постраждалі. Рух частково перекрили.

Також ми писали, що 9 січня у Києві вранці сталося 30 ДТП через погіршення погодних умов.

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ДТПЛьвів